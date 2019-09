Consulado do Brasil em Zurique é atacado com tinta vermelha

O consulado do Brasil em Zurique, na Suíça, amanheceu manchado com tinta vermelha, que foi arremessada contra a entrada, as janelas e as portas do local. O ataque foi registrado na manhã desta segunda-feira (23) pelo deputado regional Claudio Schmid. Ele postou, em uma rede social, acreditar que o ataque foi realizado por "radicais de extrema-esquerda, no contexto da histeria climática".

A polícia de Zurique confirmou o ataque, que ocorreu durante o fim de semana, e disse que há investigações em andamento, segundo o site de notícias suíço 20 Minuten. Nesta terça-feira (24), o presidente Jair Bolsonaro fará o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. O presidente tem sido questionado internacionalmente pela forma como lida com a questão ambiental.

Este foi ao menos o quarto ataque a postos diplomáticos do Brasil no exterior neste ano. Em agosto, ativistas do clima do grupo Extinction Rebellion jogaram tinta vermelha na embaixada brasileira em Londres para protestar contra os danos à Amazônia e o que descreveram como "violência contra os povos indígenas que vivem lá".

A fachada da embaixada do Brasil em Berlim, na Alemanha, foi atacada duas vezes, em janeiro e em fevereiro. No primeiro ataque, em 5/1, os vidros foram pichados com a frase "Lutaremos contra o fascismo no Brasil".

Na segunda ação, a fachada foi pintada com tinta rosa. Um autor não identificado divulgou um texto reivindicando a autoria, no qual afirma que a ação foi um ato de solidariedade "à resistência feminista, transgênero e antifascista no Brasil", ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e para marcar a data em que "o fascista Jair Bolsonaro" completou um mês no poder.