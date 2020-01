Charles vai financiar nova vida de Harry e Meghan, diz jornal

O príncipe Charles vai financiar a nova vida Harry e Meghan por um tempo, que vão perder seus títulos reais e planejam viver fora do Reino Unido, longe dos compromissos oficiais da monarquia, informou, nesta segunda, o tabloide britânico "Daily Mail".

O casal terá de devolver 2,4 milhões de libras (R$ 13 milhões) aos cofres públicos. O dinheiro é referente a despesas com a reforma do palácio dos dois no Reino Unido.

No domingo, o príncipe Harry expressou sua "grande tristeza" com a forma como ele e sua esposa renunciaram a seus títulos de nobreza, conforme vídeo postado no Instagram.

"Nossa esperança era continuar servindo à Rainha, à comunidade e a minhas associações militares, mas sem financiamento público. Infelizmente, isso não é possível", acrescentou.

Harry também se viu obrigado a renunciar a suas patentes militares e condecorações obtidas com duas missões ao Afeganistão com o Exército britânico.

Acordo

Foi no último sábado (18) que o Palácio de Buckingham informou que Harry e sua esposa deixarão de representar oficialmente a rainha Elizabeth 2ª e de receber dinheiro público. O casal também não usará mais os títulos "sua alteza real".

O anúncio ocorre dez dias após Harry e Meghan comunicarem seu desejo de "se afastar do papel de membros seniores da família real" britânica e trabalhar para conquistar a própria independência financeira.

Como parte do acordo com a rainha e a família real, o casal também reembolsará os cofres públicos pela reforma da residência de Frogmore, no Castelo de Windsor, que custou cerca de 2,4 milhões de libras (R$ 13 milhões).