Brexit: May pediu adiamento de saída de Londres da UE para 30 de junho

O governo britânico pediu, nesta quarta-feira (20), à União Europeia um adiamento de três meses da data de saída do bloco, marcada para 29 de março, anunciou a primeira-ministra Theresa May à Câmara dos Comuns.

"Eu escrevi esta manhã para o presidente (do Conselho Europeu, Donald) Tusk informando-o que o Reino Unido quer uma extensão do artigo 50 (que rege a partida de um país membro, ndlr) até 30 de junho", explicou May para os deputados. Muitos esperavam que a extensão fosse significativamente mais longa.

Mais cedo, o Ministro de Educação britânico, Damian Hinds, disse à BBC que um adiamento curto era a opção certa.

"Acho que as pessoas estão um pouco cansadas de esperar o Parlamento se acertar e aprovar um acordo", disse Hinds.

Desde o começo do ano, May fez duas tentativas fracassadas de aprovar um acordo de Brexit no Parlamento britânico. Com informações da Associated Press.

