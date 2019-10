Após protestos, presidente do Chile quer fazer reforma nos Ministérios

O presidente chileno, Sebastián Piñera, anunciou neste sábado que pediu para seus ministros colocarem os cargos à disposição, a fim de reformular o gabinete e enfrentar as novas demandas surgidas na pior crise social que o país viveu desde o retorno à democracia, em 1990.

"Pedi para todos os ministros colocarem seus cargos à disposição para poder estruturar um novo gabinete para poder enfrentar essas novas demandas", disse Piñera em uma mensagem à nação do palácio de La Moneda. Um dos ministros mais questionados pela opinião pública é Andrés Chadwick, à frente da pasta do Interior e da Segurança Pública, primo do mandatário.

Piñera também anunciou que pretende encerrar o estado de emergência, que está em vigor em Santiago e outras cidades do país, a partir deste domingo (27).

"Se as circunstâncias permitirem, minha intenção é levantar todos os estados de emergência a partir das 24 horas do próximo domingo, de forma a contribuir para essa normalização que os chilenos tanto querem e merecem", afirmou.

Pouco antes, as Forças Armadas, que patrulham Santiago há uma semana semana, anunciaram a suspensão dos toques de recolher - em vigor há sete dias na capital chilena.