Pai de Neymar é recebido por Guedes e Jair Bolsonaro

O pai do jogador Neymar, Neymar da Silva Santos, que responde a processo na Receita Federal, foi recebido no Ministério da Economia nesta quarta (17) para reunião o ministro Paulo Guedes e o secretário especial da Receita, Marcos Cintra. O empresário também foi recebido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

O encontro não estava previsto e foi incluído na agenda oficial do ministro somente depois que a reunião foi encerrada. De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério da Economia, a agenda foi marcada para tratar de "questões tributárias relativas a atividades esportivas".

O motivo, segundo o estafe do jogador, foi o fato de a NR Sports, que cuida da carreira do atleta, estar entre as maiores contribuintes do Brasil. Em dezembro, a Folha de São Paulo mostrou uma cobrança de R$ 69 milhões em impostos e multas feita pela Receita sobre Neymar. A acusação era de que o jogador sonegou tributos quando foi transferido do Santos para o Barcelona.

Entenda o caso

Em 2015, as autoridades autuaram o atacante em R$ 188 milhões sob a alegação de que o jogador deixou de declarar R$ 63,6 milhões entre 2011 e 2013, omitindo esse montante através das empresas NR Sports, N&N Consultoria Esportiva e Empresarial e N&N Administração de Bens. Mais tarde, o ministério disse que o empresário pretendia prestar esclarecimentos a Bolsonaro sobre o processo fiscal pendente de julgamento.

"Considerando tratar-se de tema de natureza técnica, ele foi encaminhado ao ministério. O empresário apresentou seus esclarecimentos ao ministro, sendo usual a concessão de audiências ao setor privado", disse a pasta.

O ministério afirma ainda que todo o encaminhamento da questão ocorrerá no âmbito do processo e observará todas as premissas legais. Recentemente, o jogador gravou um vídeo em apoio ao presidente e sua visita a Israel.