No sufoco, Fortaleza vence Cruzeiro por 2 a 1 no Castelão

O Fortaleza derrotou o Cruzeiro na Arena Castelão nesta quarta-feira (12) por 2 a 1 pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com dois gols de André Luis, o Tricolor segurou a vitória por boa parte do segundo tempo após expulsão do zagueiro Nathan. Com o resultado, o time de Ceni soma 10 pontos na tabela e fica na 14ª posição, enquanto a Raposa fica em 15ª com oito.

Em uma primeira etapa muito movimentada, o gramado do Castelão mais uma vez foi personagem negativo. Molhado antes do início do confronto e num estado frágil por ser o mais utilizado do Brasil em 2019, muitos jogadores escorregavam em campo, dificultando um futebol veloz. Mas o protagonista dos primeiros 45 minutos foi André Luis. O atacante abriu o placar aos 3 minutos de cabeça, e marcou o segundo aos 47 do mesmo modo, em duas jogadas de cruzamentos para a pequena área de Fábio. Sassá fez o da Raposa aos 11 minutos após escorregar no chute, onde também o goleiro Felipe Alves se desequilibrou no lance.

Rogério Ceni abdicou de seu 4-4-2 e lançou o Dodô como o meia central de um 4-2-3-1 que abusou das pontas, principalmente a esquerda com Marcinho ajudado por Carlinhos. A direita foi o lado mais difícil pois Pedro Rocha voltava para marcar as subidas do lateral Gabriel Dias. O Leão do Pici teve 59% de posse de bola e impôs muita pressão sobre o Cruzeiro.

Dodô voltou ao time titular e teve grande atuação Foto: JL Rosa

A equipe de Mano Menezes se postou no tradicional 4-4-2 com Thiago Neves e Sassá perturbando a saída de bola de Juninho e de Felipe. Ariel subia para marcar Dodô quando ele voltava para distribuir o jogo tricolor, deixando espaço no meio que foi aproveitado por André Luis. O time visitante abusou de faltas e recebeu três cartões amarelos na primeira etapa. Com pouca criatividade, apostou em lançamentos para Sassá fazer o pivô enquanto os pontas chegavam.

Na segunda etapa, André Luis saiu machucado e Ceni mudou o posicionamento do time com Romarinho na função de André como referência do ataque.Aos 19 minutos, o jogo ficou mais difícil pro Tricolor de Aço com a expulsão de Nathan. Matheus Alessandro entrou na direita, enquanto Dodô ficou pela ponta direita e Gabriel Dias no lugar de Nathan. Aos 30 minutos, o volante Derley voltou aos gramados depois de 3 meses.

As duas equipes só voltam a jogar em julho, após a Copa América. O Fortaleza encara o Avaí no Castelão no dia 14 (domingo), às 17h. Já o Cruzeiro recebe o Botafogo no Mineirão no mesmo dia e mesmo horário.