Jogadores do Ceará têm recepção calorosa no aeroporto após vitória contra o Bahia

A deleção do Ceará desembarcou, no fim da manhã desta terça-feira (22), no Aeroporto de Fortaleza, e foi recepcionado de forma carinhosa pelos torcedores presentes. Na última segunda-feira (21), o Vovô venceu o Bahia de virada, no estádio Pituaçu, pela 27ª rodada do Brasileirão. Resultado fez o Alvinegro de Porangabuçu deixar a zona de rebaixamento, chegar aos 29 pontos e subir para a 15ª posição.

Herói da virada, Luiz Otávio foi um dos mais tietados pelos torcedores presentes no saguão do aeroporto. Ao sair pela porta de desembarque, o zagueiro foi aplaudido e teve o nome gritado.

Na última segunda (21), o Ceará derrotou o Bahia, em Pituaçu, e quebrou o tabu de nunca ter vencido o Esquadrão, em Salvador, pela Série A na era dos pontos corridos. Com a vitória, o Vovô deixou o Z4 e terminou a rodada na 15ª colocção da tabela com 29 pontos, empurrando o Cruzeiro, com 28, de volta para a zona de perigo.

No sábado (26), Ceará recebe o Vasco, na Arena Castelão. A bola vai rolar às 17h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para o duelo de alvinegros já estão à venda nas lojas oficiais do clube cearese.

