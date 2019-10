Análise: Vitória de virada dá moral ao Ceará

O cenário para o Ceará na 27ª rodada não era dos mais favoráveis, ao entrar no Z-4 com a vitória do Cruzeiro no último sábado. Mas a equipe de Adílson Batista foi valente, conquistando uma vitória gigante, de virada por 2 a 1 diante do Bahia, em Salvador, deixando a zona de rebaixamento da Série A.

Com o resultado, o Vozão saltou para o 15º lugar com 29 pontos, ultrapassando Fluminense e Cruzeiro, ganhando muita moral para a sequência da Série A, após momentos de grande pressão por resultados nos ombros de Adílson.

A vitória é mais significativa para o Ceará por dois fatores, por superar os desfalques e buscar uma virada após sair atrás no placar, sem se abater.

O Vozão entrou em campo com desfalques importantes do lateral-direito Samuel Xavier, do volante Fabinho e do meia Thiago Galhardo, trio essencial para o funcionamento da equipe. E os substitutos, Cristovam, Pedro Ken e Bergson fizeram uma partida segura, suficiente para permitir um resultado positivo.

Após segurar um 1º tempo amarrado, com poucas chances de gol - a melhor de João Lucas exigindo defesa difícil de Douglas Friedrich - o Ceará dominou a 2ª etapa, criando as melhores chances para abrir o placar, com Ricardinho e Felipe Silva errando o alvo por pouco.

Foi quando aos 30 minutos, a defesa alvinegra voltou a falhar na jogada aérea - dois gols do Santos saíram assim na rodada anterior - e Artur Victor, baixinho de 1,68m - marcou de cabeça para abrir o placar para o Bahia.

Força mental

Foi aí que o outro mérito do Ceará apareceu. Normalmente, um time que estava no Z-4, ao sofrer um gol fora de casa desabaria psicologicamente em campo. Mas o time do Vovô, já mais ofensivo com a entrada de Leandro Carvalho no lugar de Pedro Ken, foi para cima time baiano.

O empate quase saiu três minutos depois em cabeçada de Bergson que Douglas Friedrich defendeu, mas era o sinal de que o Vovô não desistiria. E depois de muita pressão em escanteios, o Vozão empatou o jogo aos 39 minutos, em cabeçada de Luiz Otávio.

Confiante e melhor em campo, o Ceará premiou sua grande atuação com uma virada, aos 48 minutos. Após mais uma cobrança de escanteio, agora de Felipe Silva - que fez boa partida - Luiz Otávio subiu de cabeça e virou o jogo, para comemoração efusiva de todo elenco alvinegro em Pituaçu. O zagueiro, que fez uma partida espetacular, com segurança em campo, não deixando os centroavantes do Bahia jogarem (primeiro Gilberto, depois Fernandão), decidiu o jogo lá na frente.

Postura

Com a vitória gigante na Bahia, vencendo um time que almejava ao fim da rodada chegar ao G-6, o Ceará mostra um poder de reação em um momento de definição na Série A do Brasileiro.

Agora, com o time mais confiante e mostrando força em superar desfalques importantes, precisa de uma sequência de vitórias para encaminhar sua permanência. Com dois jogos seguidos em casa, contra Vasco e Fluminense, o momento parece propício para o Vovô e precisa ser aproveitado, jogando partidas como as de ontem.

Ficha Técnica:

Série A do Brasileiro - 27ª rodada

Pituaçu, em Salvador (BA)

21 de Outubro



Bahia 1

Douglas Friedrich, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Giovanni, Flávio, Gregore, Guerra (Marco Antônio), Artur, Gilberto, (Fernandão), Élber (Arthur Caíke). Técnico: Roger Machado





Ceará 2

Diogo Silva, Cristovam, Luiz Otávio, Tiago Alves (Valdo), João Lucas, Pedro Ken, (Leandro Carvalho), William Oliveira, Ricardinho, Felipe Baxola, Lima, (M. Gonçalves)

Bergson. Técnico: Adilson Batista



Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP).Gols: Artur (BAH) e Luiz Otávio, 2 vezes (CEA), Cartões Amarelos: Guerra e Elber (BAH) e Cristovam, Felipe Silva e Bergson (CEA)