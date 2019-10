Ceará x Vasco: confira valores e onde comprar os ingressos para jogo deste sábado

O Ceará iniciou a venda de ingressos para o confronto contra o Vasco, pela 28ª rodada, neste sábado (26), às 17h, no Castelão. Os bilhetes podem ser adquiridos nas lojas oficiais do Ceará ou pela internet, através deste link, mas somente no valor da inteira. Os mais baratos estão a partir de R$ 30,00.

Na tabela de classificação do Brasileirão, o Vasco (11º) está com 8 pontos a mais do que o Vovô (15º).

Confira os valores para cada setor

Torcida do Ceará

Cadeira Superior Norte (portões N e P): R$ 30,00(inteira) e R$ 15,00(meia)

Cadeira Superior Central (portões J e L): R$ 30,00(inteira) e R$ 15,00(meia)

Cadeira Inferior Norte (portões M e O ): R$ 30,00(inteira) e R$ 15,00(meia)

Cadeira Inferior Central (portões I e K): R$ 30,00(inteira) e R$ 15,00(meia)

Cadeira Inferior Sul (portão E): R$ 30,00(inteira) e R$ 15,00(meia)

Cadeira Especial (portão A2): R$ 60,00(inteira) e R$ 30,00(meia)

Cadeira Premium (portão A4): R$ 140,00(inteira) e R$ 70,00(meia)

Torcida visitante

Cadeira Superior Sul (portão B): R$ 80,00(inteira) e R$ 40,00(meia)

Gratuidades

As gratuidades infantis são limitadas para crianças com até 11 anos. O responsável pelo menor deverá comparecer a uma das lojas oficiais (exceto a filial do Centro), portando qualquer documento que comprove a idade da criança. Além disso, o responsável deverá garantir também sua entrada para a partida. A entrega de gratuidades para idosos e militares acontecerá na sexta-feira, 25/10, a partir das 9h30 (enquanto durar a carga de ingressos), na bilheteria da Arena Castelão.

Pontos de venda

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota

- Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito

- Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro

- Loja Oficial Sou Mais, Rua 45 – Nº63 - Ponto Shopping - Maracanaú/CE.