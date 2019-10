Com dois gols de Luiz Otávio, Ceará vence Bahia de virada e deixa Z4

Em clássico nordestino disputado na noite desta segunda-feira (21), no estádio Pituaçu, o Ceará enfrentou o Bahia, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu de virada por 2 a 1. Artur Victor, cearense e com passagem pela categorias de base do Vovô, abriu o placar para os donos da casa, mas Luiz Otávio, duas vezes de cabeça, deu a vitória aos cearenses. O resultado fez o alvinegro sair da zona de rebaixamento e terminar a rodada na 15ª posição.

Tabu quebrado! A vitória marcada por dois gols do zagueiro Luiz Otávio deu ao Alvinegro de Porangabuçu a primeira vitória sobre o Bahia, em Salvador, pela Série A na era dos pontos corridos. Com a partida desta segunda (21), cearenses e baianos se enfrentaram pela terceira vez na elite do futebol nacional na cidade soteropolitana e contam duas vitórias para os tricolores e uma para os alvinegros. Antes da bola rolar, os atletas alvinegros entraram em campo com luvas pretas em protesto contra o derramamento de óleo nas praias do Nordeste que têm causado danos ao meio ambiente.

O jogo

Com um primeiro tempo de baixa qualidade técnica, Ceará e Bahia cometeram uma série de erros de passes e, principalmente, no último terço do campo e foram ao vestiário com empate sem gols. Os dois times criaram algumas jogadas, mas a oportunidade mais clara de gol foi do Vovô com cobrança de falta de João Lucas, aos 40 minutos, em que o goleiro Douglas desviou com as pontas dos dedos para fora.

Na etapa final, as equipes voltaram com posturas diferentes e passaram a criar chances reais. Nos primeiros 10 minutos, o alvinegro pressionou bastante, principalmente em jogadas criadas pelo meia Felipe Silva que fez boa partida. Mas, com as alterações no time de Salvador, o Bahia abriu o placar aos 30 minutos. Marco Antônio mandou na área e Artur Victor, cearense e com passagem pelas categorias de base do Vovô, desviou de cabeça para abrir o marcador.

Com Felipe Silva armando e criando para o Alvinegro de Porangabçuu, o meia mandou inversão para Leandro Carvalho na direita. O atacante passou pelo primeiro marcador, mas foi travado pelo zagueiro Juninho e conseguiu escanteio. No cruzamento, Luiz Otávio subiu mais alto que todo mundo e mandou de cabeça para o fundo das redes, deixando tudo igual em Pituaçu.

Nome da partida em desarmes, Luiz Otávio foi autor da virada do Vovô. Após cruzamento de Felipe Silva, o zagueiro alvinegro subiu para, de cabeça, mandar novamente para as redes e fazer o gol da virada do Vovô com o relógio marcando 48 minutos.

Com a vitória, o Vovô chegou aos 29 pontos, subiu para a 15ª posição e deixou a zona de rebaixamento. Já o Bahia, com 41, permanece em 8º.

No sábado (26), o Ceará recebe o Vasco, às 17h, na Arena Castelão, pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão.