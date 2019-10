Fortaleza X Flamengo terá homenagem para vítimas de desabamento

Em paralelo à tensão das buscas pelas vítimas tragédia do Edifício Andrea, em Fortaleza, acontece nesta quarta-feira (16), às 20h, um grande evento esportivo. Fortaleza e Flamengo se enfrentam pela primeira vez na capital cearense, pelo Brasileiro, após 13 anos, e a expectativa é de estádio lotado.

Após os clubes envolvidos na partida se manifestarem lamentando o grave acidente, foi a vez da Federação Cearense de Futebol (FCF) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciarem que a partida terá uma homenagem às vítimas do grave sinistro.

Informamos que haverá um minuto de silêncio na partida Fortaleza x Flamengo, que será realizada nesta quarta-feira (16), às 20h, em homenagem às vítimas do desabamento do edifício Andrea e também aos sobreviventes da tragédia", anunciou a FCF em nota"

A partida também reserva grande festa nas arquibancadas. A torcida do Fortaleza está organizando um grande mosaico, com a imagem do Cristo Redentor.

