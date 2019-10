Ceará, Fortaleza e Flamengo se solidarizam com vítimas de desabamento na capital cearense

Após toda repercussão pelo desabamento de um prédio no Bairro Dionísio Torres, na manhã desta terça-feira (15), os clubes Ceará, Fortaleza e Flamengo utilizaram as redes sociais para prestar solidariedade às vítimas e familiares da tragédia. Até o momento, nove pessoas foram resgatadas com vida e uma faleceu, segundo apurou a reportagem do Diário do Nordeste.

"Nossa solidariedade aos moradores e familiares das vítimas do desabamento do Edifício Andréa", escreveu o Vovô através de seu twitter.

"Estamos na torcida por um desfecho positivo no caso do desabamento de um prédio em nossa capital. Que seja apenas um susto, sem maiores consequências", publico o Tricolor de Aço.

Adversário do Fortaleza nesta quarta-feira (16), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o rubro-negro carioca também se posicionou sobre o lamentável acontecido na capital cearense.

"O Clube de Regatas do Flamengo se solidariza com os familiares e amigos das vítimas do prédio que desabou em Fortaleza, nesta terça-feira", disse.

Na próxima quarta-feira (16), Fortaleza e Flamengo se enfrentam, na Arena Castelão, às 20h. Na quinta-feira (17), o Ceará encara o Santos, na Vila Belmiro, às 19h15. Ambas as partidas são válidas pela 26ª rodada da Série A do Brasileirão.