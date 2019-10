Torcida do Fortaleza prepara um mosaico com Cristo Redentor contra o Flamengo

A torcida do Fortaleza está preparando uma festa especial na Arena Castelão para o jogo desta quarta-feira (16), às 20 horas, contra o Flamengo, líder da Série A do Brasileiro. Referência na produção de mosaicos em estádios, a Equipe Mosaico vai projetar o Cristo Redentor em 3D na arquibancada.

O Diário do Nordeste apurou que o objetivo é "expressar a força do Nordeste". Além da imagem, um mosaico de LED será executado.

Vale ressaltar que uma faixa será exibida promovendo uma reflexão sobre a divisão regional de torcedores no País. Na tabela, o Rubro-Negro é o líder, com 58 pontos, enquanto o Leão ocupa a 15ª posição, com 28.

Ingressos

Em parcial divulgada na noite desta terça-feira (15), o Fortaleza anunciou que 35.514 torcedores já estão com presença garantida. 16.478 são sócios-torcedores do Tricolor que realizaram check-in, enquanto 19.036 ingressos foram vendidos.

Deste total de bilhetes comercializados, está inclusa a carga de 14.200 destinada aos torcedores do Flamengo, que já está esgotada.