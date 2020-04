Fortaleza vende mais de R$ 200 mil em dois dias de promoção para sócios

Com o fechamentos das lojas físicas devido ao novo coronavírus, o Fortaleza buscou soluções para manter o clube sustentável, mesmo diante da paralisação do calendário esportivo. A diretoria tricolor apostou no fortalecimento do e-commerce e, após deixar produtos no site oficial disponíveis com 50% de desconto, lucrou R$ 200.124,61 neste fim de semana.

Nos primeiros momentos da promoção, o Leão calculou a venda de um produto a cada 40 segundos. Dentre os itens em estoque, estavam uniformes, camisas polo e acessórios em geral.

A "Manto de casa faz desconto" fica no site do Fortaleza até o dia 17 de abril para público em geral.