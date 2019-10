Diogo Silva comenta perfil de Adilson Batista e compara com Enderson Moreira: "ainda mais enérgico"

Goleiro do Ceará, Diogo Silva comentou sobre o perfil de Adilson Batista, novo técnico alvinegro, com quem trabalhou entre 2013 e 2014 quando estavam na equipe do Vasco. O arqueiro falou sobre o estilo do treinador de fazer cobranças, o comparou a Enderson Moreira, desligado do clube na última terça-feira (1), e também afirmou confiar que o time dará a volta por cima na Série A do Campeonato Brasileiro.

"Trabalhei com ele no Vasco. Ele é ainda mais enérgico que o Enderson. Se tiver que cobrar, ele vai cobrar. Se tiver que gritar, ele vai gritar", relatou o camisa 12 de Porangabuçu. O atleta também aproveitou para cobrar o grupo. "O pouco tempo que ele tem para acrescentar as suas ideias, sua maneira de jogar e nós, jogadores, também cabe a gente, nesse período de tempo, abraçar. Que foi o que o próprio Enderson (Moreira) disse, como o Fabinho falou. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa situação e, se Deus quiser, começar no domingo"

Afirmando ter noção que o momento do Ceará na competição nacional não é bom, já que o time vem de oito partidas em sequência sem vencer, Diogo confia na chegada do novo treinador para dar um novo caminho para que o grupo possa dar a volta por cima.

"Com certeza ele estava assistindo os jogos, acompanhando o Campeonato Brasileiro, então ele deve ter uma análise muito boa do elenco. Eu sei que a situação é ruim, muitos jogos sem vencer, mas ele está chegando para pegar um grupo qualificado técnica e fisicamente e que está totalmente comprometido com o Ceará, que quer fazer história e conquistar essa permanência o mais rápido possível para depois, lá na frente, poder sonhar com algo mais", disse.

Para o goleiro, permanecer trabalhando forte e evitar sofrer gols é a fórmula para que o time volte a ter confiança e, assim, irá reencontrar o caminho dos êxitos na disputa.

"Se a fase não está boa, a gente não pode deixar de fazer o nosso melhor no dia a dia, nos jogos porque nós poderíamos estar piores ainda. Na fase ruim, a gente tem que manter ali atrás para tomar o mínimo possível de gols. Se mantermos isso, com certeza a gente volta a fazer os gols que estávamos fazendo antes e as vitórias vão sair. Não pode desistir! O que já se fez, já passou. Temos que fazer sete vitórias. Temos que manter esse nível ou melhorar. Eu acho que o time sempre tem que melhorar. Temos que continuar trabalhando para melhorar mais ainda para ajudar o Ceará e conquistar nosso objetivo o mais rápido possível", finalizou.

No domingo (6), o Ceará recebe o Goiás, na Arena Castelão, Às 16h, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão.