Adilson Batista é o novo técnico do Ceará

O Ceará contratou o técnico Adilson Batista para comandar a equipe até o fim da Série A do Brasileiro. O comandante chega à Capital nesta quinta-feira (3), e comanda o treino, à tarde, no CT de Porangabuçu. Juntamente com o treinador, o auxiliar Cyro Garcia também reforça o time.

Com 51 anos, o primeiro trabalho do treinador na carreira foi o Mogi Mirim, em 2001. Ainda acumula passagens por equipes como Grêmio, São Paulo, Santos, Corinthians, Athletico-PR, Cruzeiro e Vasco. Estava desempregado desde dezembro de 2018, quando foi demitido do América-MG.

Em entrevista ao site do Ceará, Adilson Batista agradeceu a oportunidade. "Estou extremamente lisonjeado com o convite do presidente Robinson por se tratar de um grande clube como o Ceará, o time do povo, de massa. Quero abraçar essa torcida maravilhosa para que, juntos, consigamos nossos objetivos. Peço confiança e respaldo para que a gente consiga o que foi estabelecido para essa temporada", declarou.

A estreia do novo treinador ocorre domingo (6), às 16 horas, contra o Goiás. A partida na Arena Castelão é válida pela 23ª rodada.

Ficha técnica

Nome: Adílson Dias Batista

Nascimento: 16/03/1968 (51 anos)

Naturalidade: Adrianópolis-PR

Clubes:Mogi Mirim-SP, América-RN, Avaí-SC, Paraná-PR, Grêmio, Paysandu, Sport, Figueirense, Iwata (Japão), Cruzeiro, Corinthians, Santos, Athletico/PR, São Paulo, Atlético-GO, Figueirense, Vasco, Joinville, América-MG e Ceará.