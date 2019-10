Fabinho revela pedido de Enderson em despedida: "que a gente abrace o treinador que está chegando"

Um dos atletas mais experientes no elenco do Ceará, Fabinho revelou, em entrevista coletiva realizada na sede do clube, na tarde desta quinta-feira (3), a frase de despedida deixada por Enderson Moreira em sua despedida do grupo, na última terça-feira (1). O volante do alvinegro também comentou a chegada de Adilson Batista para o comando técnico da equipe.

"A gente lamentou a demissão do Enderson que vinha fazendo um grande trabalho, mas sabemos que futebol é resultado. Foi um cara que ensinou para a maioria dos jogadores aqui do grupo muita coisa. Sempre falei nas minhas entrevistas e continuo com a mesma opinião que todas as pessoas que costumam passar na nossa vida vêm para nos ensinar alguma coisa, seja com o lado positivo ou negativo. O Enderson foi muito mais o positivo. Eu sou suspeito em falar dele. Só tenho que agradecer sua passagem por aqui. Infelizmente quando você está em um clube da grandeza do Ceará, que tem uma torcida que cobra bastante e que apoia, num Campeonato Brasileiro onde os resultados não vem, sabíamos que a primeira pessoa a ser cobrada seria ele. Nós, jogadores, temos que assumir a responsabilidade também. Não adianta a gente transferir responsabilidade para o treinador. A gente tem que dar uma nova resposta. Uma frase que eu peguei do Enderson em sua despedida é que ele falou para que a gente abraçe o treinador que está chegando, independente de nome. Nós ouvimos vários nomes (de treinadores) e, independente da pessoa que chegasse, a gente tinha que abraçar. Isso foi uma frase do Enderson. Pode vir o Pep Guardiola, se o grupo não abraçar, não assimilar e não se entregar, não vai acontecer nada", afirmou o volante.

Sobre Adilson Batista, Fabinho comentou a experiência do novo treinador do Vovô em trabalhar com pressão, já que o clube de Porangabuçu não vence a oito rodadas seguidas na elite do futebol brasileiro.

"O professor Adilson está chegando com grande experiência dentro do campeonato, pois ele já foi jogador e está acostumado com esse tipo de pressão. A gente vai acatar a frase que o Enderson deixou que é abraçar ele (Adilson Batista), procurar se adaptar o mais rápido a sua filosofia de trabalho para que a gente possa voltar ao caminho das vitórias", disse.

Perguntado sobre a possibilidade de haver mudanças na equipe para o duelo direto com o Goiás, Fabinho acredita que com apenas três dias de trabalho - quinta, sexta e sábado - é pouco tempo para que tenham muitas alterações.

"É muito pouco tempo para que haja uma mudança brusca. Pode ser que ele mude uma ou outra peça.", finalizou.

No próximo domingo (6), o Ceará recebe o Goiás, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 16h.