Enderson Moreira não é mais o técnico do Ceará

Enderson Moreira não é mais técnico do Ceará. A decisão foi tomada nesta terça-feira (1º), no CT de Porangabuçu, em comum acordo entre a diretoria alvinegra e o comandante.

Na equipe desde o início da Série A do Brasileiro, quando assumiu a vaga de Lisca, somou aproveitamento de 34,8%. Ao todo, foram seis vitórias, cinco empates e 11 derrotas. Os preparadores Edy Carlos e Ailton Serafim, e o auxiliar Luís Fernando Flores também deixam a comissão técnica. Através da assessoria, o clube comunicou que "trabalha com celeridade para anunciar o quanto antes novo nome".

inter@

O último jogo foi domingo (29), quando o time perdeu por 2 a 1 para o Atlético-MG, de virada, no estádio Independência. Após a partida, o treinador havia declarado que não se sentia pressionada no cargo, mesmo estando oito duelos sem vencer.

"Eu não me sinto pressionado a ponto de não conseguir observar as dificuldades de uma Série A, mas eu me recuso a ter uma ideia de jogo diferente do que eu sempre acreditei no América-MG, Goiás, Bahia. Se é isso, não vou fazer, como nós enfrentamos o Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, dois gols bem anulados, mas um time que enfrentou e jogou, isso que me orgulha", declarou.