Cruzeiro paga multa rescisória de Rogério Ceni ao Fortaleza

O Fortaleza recebeu o pagamento da multa rescisória de Rogério Ceni pelo Cruzeiro nesta quinta-feira (15). A informação foi confirmada pelo presidente tricolor, Marcelo Paz, que revelou que a dívida, próxima de R$ 1 milhão, foi quitada de forma integral pela equipe mineira.

"Foi pago. O valor integral da multa foi pago pelo Cruzeiro", declarou Marcelo Paz.

A quantia é referente ao rompimento contratual de Ceni com o Leão. O clube liberou o treinador antes do fim do contrato, que se estendia até o fim de 2019, acreditando que o montante seria depositado na conta da equipe. A quantia estava prevista em cláusula de segurança que também seria aplicada ao clube caso demitisse Ceni antes do período estipulado. O montante equivale ao restante do salário pendente ao técnico, que recebia R$ 250 mil por mês - no Cruzeiro, o valor será de R$ 450 mil.

Após sair do Fortaleza, Rogério Ceni afirmou para a diretoria tricolor que o Cruzeiro iria pagar a multa. A informação foi desmentida pelo presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, em um primeiro momento, no entanto, o dirigente voltou na decisão e aceitou quitar a pendência ainda nesta semana.

Anunciado o novo técnico com contrato até o fim de 2020, a Raposa travessa uma crise financeira nesta temporada. Em informações apuradas pelo GloboEsporte.com, o time atrasou o salário de jogadores e parte dos vencimentos dos funcionários da parte administrativa. A situação também ocorreu no mês de maio, com integrantes do Conselho Fiscal renunciando sob alegação de falta de transparência da diretoria. A equipe encerrou a última temporada com déficit de R$ 27 milhões.