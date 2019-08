Rogério Ceni e Cruzeiro divergem sobre pagamento de multa ao Fortaleza

Rogério Ceni deixou o Fortaleza antes do encerramento do contrato vigente para fechar com o Cruzeiro. A saída, no entanto, dependia do pagamento de uma multa rescisória estipulada em R$ 1 milhão aos cofres do time tricolor - montante equivalente ao restante do salário que seria pago ao treinador até dezembro de 2019. A questão é quem vai custear o valor ao Tricolor, que liberou o comandante com a promessa do recebimento do dinheiro.

À priori, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, afirmou que fez um acordo com Ceni para a quitação da pendência. O mandatário revelou que o treinador o declarou que o time mineiro arcaria com os custos.

"A nossa multa contratual e o nosso acordo é com o Rogério Ceni. Eu não intermediei nenhuma situação com o Cruzeiro. Mas o Rogério verbalizou para a gente que o Cruzeiro é quem vai pagar este valor, afirmou em entrevista ao GloboEsporte.com.

A versão, no entanto, foi desmentida pelo presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá. O dirigente declarou que a Raposa não vai pagar a multa, deixando Ceni como o responsável pela dívida. O treinador chega em Belo Horizonte nesta terça-feira (13), sendo apresentado no turno da tarde.

Já o Fortaleza anunciou a chegada de Zé Ricardo como novo comandante e entra em campo nesta segunda-feira (12), contra o CSA. A partida ocorre às 20 horas, no Rei Pelé, pela 14ª rodada da Série A do Brasileiro. No jogo, Marconne Montenegro, treinado do sub-20 leonino, comanda a equipe interinamente.