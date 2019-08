Ceni faz agradecimento emocionante ao Fortaleza: "Me fez uma pessoa melhor"

Rogério Ceni anunciou sua saída do Fortaleza neste domingo (11), com destino a Minas Gerais para comandar o Cruzeiro. Responsável por guiar o time cearense a títulos inéditos como a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste, o treinador, assim como o torcedor, sai do clube emocionado e contente pela evolução do Leão do Pici. Em suas redes sociais, ele manifestou seus agradecimentos aos bons momentos que viveu no seu "Querido Tricolor de Aço". Confira:

Nesta segunda-feira (12), o Leão do Pici encara o CSA pela 14ª rodada do Brasileirão, no Rei Pelé, com o interino Marconne Montenegro no comando. Uma vitória contra o vice-lanterna pode afastar a equipe cearense do Z-4, a somente 3 pontos do primeiro da zona, o Cruzeiro, que agora conta com Ceni.