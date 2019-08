Fortaleza tenta reabilitação contra o CSA para se distanciar do Z-4

Buscando forças no próprio elenco, o Fortaleza tenta se recuperar na Série A do Brasileiro, hoje, às 20 horas no Estádio Rei Pelé, contra o CSA, pela 14ª rodada.

O time leonino vem de duas derrotas seguidas, para Corinthians e para o Ceará no Clássico-Rei, de tal modo que precisa vencer os alagoanos para se manter longe da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Com 14 pontos ganhos, o Leão está bem próximo da zona de rebaixamento e uma vitória seria essencial para serenar os ânimos, dar tranquilidade ao grupo e à torcida e avançar um pouco mais em direção ao meio da tabela de classificação da competição.

Aproveitamento

O time do Pici tem quatro vitórias, dois empates e sete derrotas, com um aproveitamento de 35,9%, em 13 jogos. Restando seis rodadas para se encerrar o primeiro turno, o Leão precisa conquistar mais nove pontos para atingir a metade da pontuação histórica necessária para evitar o descenso, que é de 45 pontos. Para alcançar os resultados, o Fortaleza tem que superar o aproveitamento até agora na Série A e atingir um desempenho de, pelo menos, 50%.

O Leão do Pici vive um jejum de vitórias sobre o CSA, pois desde 2001 que não vence o time alagoano. Naquele ano, pela Copa do Nordeste, o Tricolor bateu o adversário por 1 a 0. O goleiro Felipe Alves, em entrevista coletiva, no mais recente treino do Leão de preparativos para essa partida, se referiu a esse longo tempo de ausência de vitória do Fortaleza sobre o adversário que enfrenta hoje à noite.

"Acho que estatísticas e tabus são feitos para serem quebrados. Não acho muito coerente levar isso a sério porque, se essas estatísticas prevalecessem, não teria graça porque a gente já saberia o resultado final da competição. Mas, é legal você quebrar o tabu, quando ele é desfavorável".

Ausência

Além dessa situação de duas derrotas consecutivas, o Tricolor ainda ficou sem o técnico Rogério Ceni, que deixou o clube com destino ao Cruzeiro. O Leão será comandado pelo técnico do Sub-20 Marconne Montenegro.

Rogério Ceni ainda comandou o treino do último sábado à tarde para essa partida. O lateral esquerdo Carlinhos ficará ausente, por conta de expulsão no último jogo, no Clássico-Rei. Em seu lugar, entrará Bruno Melo. Dirigido por Argel Fucks, o CSA está com apenas oito pontos ganhos, na zona de rebaixamento.