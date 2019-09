Com salários atrasados, Cruzeiro não tem receita para pagar jogadores até dezembro

O momento do Cruzeiro é de instabilidade dentro e fora do campo. Após a derrota para o Grêmio por 4 a 1, em casa, a diretoria da Raposa revelou que o clube não tem receita para quitar o salário dos jogadores até dezembro. O montante está atrasado desde julho e acirrou o ambiente mineiro com a chegada de Rogério Ceni, contratado como novo técnico através do pagamento de R$ 1 milhão ao Fortaleza, valor da multa rescisória.

"Tem uma parte de julho que está atrasada e agosto venceu na última sexta-feira. Estamos trabalhando para regularizar isso o mais rápido possível", declarou Marcelo Djian, diretor de futebol da Raposa.

Em 2019, o time já solicitou R$ 80 milhões em linha de crédito para quitar atrasos, segundo o site UOL. A expectativa da diretoria era faturar com um possível título da Copa do Brasil, mas a equipe acabou eliminada na semifinal com um revés de 3 a 0 para o Internacional.

Para salvar a temporada, o Cruzeiro então se agarra na última parcela da venda de Arrascaeta, do Flamengo. No último mês do ano, o clube receberá então três milhões de euros (R$ 13,4 milhões) e uma premiação da Série A do Brasileiro, a depender da posição alcançada. Na tabela, a Raposa é apenas a 16ª colocada, com 18 pontos.