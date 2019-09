Guerrero brilha, Inter faz 3 no Cruzeiro e vai à final da Copa do Brasil

O Internacional está na final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (4), o time colorado voltou a vencer o Cruzeiro, desta vez por 3 a 0, e vai disputar a taça com o Athletico Paranaense, que eliminou o Grêmio mais cedo.



O grande destaque do triunfo foi Paolo Guerrero, autor de dois gols. Edenilson marcou o terceiro e fechou a conta. Vale lembrar que os dois haviam participado do gol que deu a vitória ao Inter no jogo de ida. Assim, o placar agregado da semifinal terminou 4 a 0 para o time colorado.



Às 15h (de Brasília) desta quinta-feira (5), será realizado sorteio para escolher os mandos de campo da decisão. As partidas da final serão disputadas nas próximas semanas, nos dias 11 e 18 de setembro.



Campeão na edição de 1992, o Inter não levanta uma taça nacional desde aquela conquista. Em 2009, a equipe chegou à finalíssima, mas terminou como vice-campeão para o Corinthians.