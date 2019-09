Sem Everton Cebolinha, Grêmio perde e Athletico vai à final da Copa do Brasil

Para alcançar a final da Copa do Brasil, o Athletico-PR precisava fazer o que só o Flamengo havia conseguido na temporada: vencer o Grêmio por dois gols de diferença. Conseguiu, devolveu o placar do jogo de ida e avançou na disputa por pênaltis. O cearense Everton Cebolinha, destaque do Tricolor gaúcho, estava suspenso e não jogou.

A equipe atleticana frustrou, assim, qualquer expectativa de um possível Grenal na final do torneio –o Internacional disputa a outra semifinal contra o Cruzeiro.

Com a classificação, o técnico Tiago Nunes escreve mais um capítulo de sua meteórica ascensão no clube. Ele chegou ao Athletico por meio da Ferroviária.

Após alguns bons anos na base do Grêmio, assumiu o sub-20 do clube paulista em 2016. Em abril do ano seguinte, foi chamado ao sub-19 atleticano.

No começo de 2018, conduziu um alternativo elenco do Athletico rumo ao título do Campeonato Paranaense. Na metade do ano, durante a pausa para a Copa do Mundo, foi alçado ao cargo de interino na equipe principal com a demissão de Fernando Diniz.

Foi campeão da Copa Sul-Americana, primeiro título internacional do clube em sua história, e efetivado no comando. Na Copa Libertadores, caiu para o tradicional Boca Juniors nas oitavas. Agora, chega a final da Copa do Brasil, troféu que também seria inédito para o Athletico.

Na semifinal, Marco Ruben e Nikão, com um gol em cada tempo, fizeram a equipe paranaense devolver o 2 a 0 sofrido na Arena do Grêmio. Na segunda etapa, o zagueiro Kannemann foi expulso após carrinho violento em Léo Cittadini.

O Grêmio ainda teve um gol de David Braz, que entrou no lugar do companheiro expulso, bem anulado por impedimento. A igualdade levou a partida para os pênaltis.

O atacante Pepê, quinto e último nas cobranças alternadas, foi o único a desperdiçar sua cobrança, defendida pelo goleiro Santos, cria da base atleticana.

Nas quartas de final, contra o Flamengo, o time atleticano também avançou nos pênaltis, após dois empates no tempo normal.

Essa foi a nona derrota do Grêmio na temporada, a única na Copa do Brasil.

O time de Renato Gaúcho segue firme na Copa Libertadores, após eliminar o Palmeiras nas quartas de final, vencendo por 2 a 1 de virada o jogo de volta fora de casa. Na semifinal do torneio continental, o Grêmio enfrentará o Flamengo.

A eliminação também impede que os gremistas empatem com o Cruzeiro como maior vencedor da Copa do Brasil, com cinco títulos. Os mineiros podem aumentar essa vantagem, caso conquistem o título.