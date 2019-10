Com Romarinho, Fortaleza embarca para enfrentar o Cruzeiro

Recuperado de um desgaste muscular que o tirou dos treinos de terça-feira (22) e quarta (23), Romarinho embarcou para Belo Horizonte - MG, na tarde desta quinta-feira (24), com a delegação tricolor. No sábado (26), o Fortaleza encara o Cruzeiro, às 21h, no Mineirão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Baixa nos trabalhos dessa semana, o atacante Romarinho deve enfrentar os celestes em confronto direto no próximo sábado (26). O Tricolor do Pici, em 14º com 31 pontos, quer se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento e garantir, o quanto antes, sua vaga na primeira divisão nacional do próximo ano. Para isso, o Leão precisa vencer os mineiros, fazendo-os permanecer na 17ª posição com 28 pontos.

No sábado, Cruzeiro e Fortaleza se encaram no Mineirão, às 21h. O duelo será pela 28ª rodada do Brasileirão. Uma vitória pode fazer o Leão terminar a rodada na 13ª posição, caso o Botafogo seja derrotado pelo Grêmio.