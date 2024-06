Bob, jogador do time de futsal do Fortaleza, marcou um golaço na partida contra o América-MG, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Nas redes sociais, torcedores do Fortaleza elogiaram o gol e até pediram, em tom de brincadeira, a presença de Bob no time profissional de futebol do Fortaleza.

