Fortaleza se reapresenta e treina sem Romarinho e Jackson

Após vencer o Grêmio, o Fortaleza se reapresentou nesta terça-feira (22), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. O técnico Rogério Ceni comandou atividade em dois turnos já projetando a partida contra o Cruzeiro, sábado (26), às 21 horas, no Mineirão. A expectativa é que a delegação tricolor embarque para Minas Gerais na sexta.

As baixas na atividade foram Romarinho e Jackson. O atacante foi poupado por desgaste muscular, enquanto o zagueiro realizou fisioterapia intensiva no ombro. Em fase final de transição, o lateral Diego Tavares e o centroavante Éderson aqueceram junto do grupo, mas depois fizeram atividade separada com bola.

Na tabela da Série A do Brasileiro, o Leão está em 14º, com 31 pontos. Ex-time de Ceni, o Cruzeiro aparece em 17º, primeiro na zona de rebaixamento, com 28. A partida é válida pela 28ª rodada.