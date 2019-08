Com reviravolta impressionante, Fortaleza arranca empate em partida contra Santos

Mesmo com empate em 3 a 3, Fortaleza volta para casa com sensação de vitória após reação surpreendente no segundo tempo da partida. Resultado dá fôlego ao Leão no campeonato e marca a terceira partida do Santos sem vencer. Com o fim da partida, válida pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Peixe chega aos 33 pontos e se mantém na liderança, mas diminui gordura. Fortaleza chega aos 18, mas cai uma posição após vitória do Vasco contra São Paulo por 2 a 0.

No primeiro tempo de jogo, o Tricolor não encontrou a organização necessária para obter vantagem em campo e o Peixe não perdoou. Logo no primeiro minuto, Eduardo Sasha recebe de Evandro no ataque e faz passe de ouro para Marinho. O atacante, ex-Ceará, não perdeu a chance e enfiou a bola no canto direito do gol de Felipe Alves. Não tardou muito para o time de casa balançar as redes novamente. Aos 9 do primeiro tempo, Marinho cobrou escanteio, o goleiro Felipe Alves avançou para socar bola para longe, mas Jorge aproveitou a sobra para bater de primeira e marcar novo tento.

Sem encontrar brechas para encaixar boas jogadas, o Fortaleza só conseguiu finalizar aos 14 com chute de Romarinho, defendido com sucesso por Éverson. O jogo seguiu com domínio absoluto do Santos, que ainda conseguiu marcar com Eduardo Sasha, que recebeu na pequena área sem marcação. O bandeira ainda marcou impedimento, contudo o jogador, em posição legal, foi resguardado por revisão do árbitro de vídeo.

No segundo tempo da partida, o Leão voltou ao campo com postura completamente diferente. Zé Ricardo alternou Romarinho por Felipe Pires e o ataque tricolor ganhou mais velocidade e efetividade. O Leão ainda passou por susto no início do retorno da partida. O atacante do peixe Soteldo finalizou na pequena área e mandou para o fundo das redes, mas estava em posição irregular e tento foi anulado por bandeirinha. Aos 12, Aguilar derrubou Edinho na área e o árbitro marcou pênalti para o Fortaleza. Wellington Paulista pediu para cobrar e mandou a bola com categoria no canto direito do gol adversário.

O gol advindo da penalidade deu novo ânimo ao Leão na partida, que marcou novamente aos 22 minutos do segundo tempo. Carlinhos mandou passe cruzado na pequena área e Wellington Paulista aproveitou para marcar o segundo na partida. O Santos tentou reação e o técnico Jorge Sampaoli colocou o uruguaio Carlos Sánchez na partida em busca de dar mais agilidade às ofensivas do Peixe. O jogo seguiu acirrado até o fim e o gol do empate tricolor veio dos pés de Tinga, que aproveitou para marcar aos 49 do segundo tempo após sobra de bola na pequena área.

Os próximos dois jogos do Fortaleza são na Arena Castelão. Próximo domingo, o tricolor enfrenta o Goiás, às 16 horas. Em seguida, o Leão enfrenta o Fluminense, no sábado (7), às 17 horas. O Santos encara a Chapecoense na Arena Condá.