"Clássico é sempre um jogo diferente", diz Osvaldo sobre o Vovô após derrota para o Corinthians

O Corinthians conseguiu grande resultado contra o Fortaleza neste domingo (28) ao começar uma virada no placar a partir dos 21 minutos da segunda etapa e sair da capital cearense com a vitória. O atacante do Leão, Osvaldo, lamentou o rendimento tricolor na etapa final, quando não conseguiu repetir o desempenho dos 45 minutos iniciais.

"Infelizmente nosso segundo tempo não foi o mesmo do primeiro. Quando se joga contra time grande é fatal e o Corinthians soube aproveitar as oportunidades", comentou Osvaldo. Apesar do atleta acreditar que o gol deveria ser creditado na sua conta, o responsável foi o zagueiro Manoel, que desviou o cabeceio do camisa 11 para sua própria meta.

O foco do Tricolor de Aço vai todo para o Clássico-Rei neste sábado (3), às 19h, no Castelão, onde Osvaldo espera uma atmosfera especial.

"Clássico é sempre um jogo diferente. A motivação é natural. Agora é virar a página, não dá pra ficar lamentando. Sábado temos um jogo difícil. Vai ganhar aquele que errar menos e tiver mais atenção. Temos tudo pra ter uma exibição melhor contra o Ceará", falou o atacante que vestiu a camisa alvinegra.

Juninho é o maestro do meio campo do Fortaleza, mas não conseguiu parar o Corinthians Foto: Camila Lima

O volante Juninho também reclamou da queda do Leão do Pici durante a segunda etapa.

"É difícil até falar. Fizemos um primeiro tempo bem pra caramba. O time caiu bastante. Acabamos cedendo o empate e a virada. São erros que não podem acontecer", disse o camisa 55, que mais uma vez liderou as estatísticas de passes no lado cearense, com 66 e 97% de aproveitamento.

O meio campista cobra um trabalho com mais atenção nos próximos treinamentos para chegar contra o Ceará em plenas condições físicas e técnicas pela 13ª rodada do Brasileirão.

"Trabalhar nessa semana em cima do que erramos, com inteligência. Escutar o que o Rogério tem pra passar. Sábado temos o clássico", concluiu o atleta, quem defendeu as cores alvinegras na temporada passada.