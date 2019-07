"Não conseguimos acompanhar um elenco mais recheado", diz Ceni após derrota para o Corinthians

Depois de uma virada em pleno Castelão para o Corinthians neste domingo (28), o técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, analisou o time como no mesmo nível do adversário durante grande parte da partida. Apesar do bom desempenho, a atuação na primeira não foi suficiente para segurar o ímpeto alvinegro.

"Temos que trabalhar bastante pra tentar ser uma equipe competitiva, como fomos contra o Atlético e como fomos hoje. No primeiro tempo, fomos superiores. No segundo, no mesmo nível, mas não conseguimos acompanhar um elenco mais recheado. O final do jogo foi cruel com a gente. No quarto final do jogo é a parte que a gente mais sofre e onde há o diferencial com equipes de orçamento maior", falou Ceni em coletiva pós-jogo.

Com Osvaldo e Edinho voltando, o treinador teve mais opções ofensivas também no banco, ponto pedido bastante nas últimas semanas para a diretoria. Porém, o camisa 7 não teve o desempenho imaginado. "Ele vem de dois meses parado. Hoje ele não rendeu o que costumava render no começo do ano. Vamos continuar trabalhando para que ele entre com cada vez mais ritmo de jogo", disse o comandante tricolor. Edinho começou pela ponta esquerda mas inverteu com Marlon para a direita. Era tarde demais, com o Timão em vantagem no marcador.

O Leão do Pici encara no sábado (3) o Ceará, às 19h, no Castelão. Ceni espera um confronto onde os dois times joguem abertos, visto que ambos perderam nesta 12ª rodada. "Continuar trabalhando a parte física daqueles que tão voltando. As duas equipes tão precisando de vitória", contou o técnico.