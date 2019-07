De virada, Fortaleza perde para o Corinthians em casa por 3 a 1

O Fortaleza perdeu por 3 a 1 para o Corinthians neste domingo (28), na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Brasileirão. Apesar de abrir o placar no fim da primeira etapa com gol contra, o Tricolor levou a virada no segundo tempo, quando não continuou com a boa solidez defensiva da etapa inicial. Com o resultado, mantém os 14 pontos e continua na 14ª posição.

O jogo

O Fortaleza teve menos posse na primeira etapa, mas dominou a partida a partir do seu campo defensivo. Postado em um 4-4-2, a equipe de Ceni pressionava a saída de bola do Corinthians, que rodava muito a bola entre os zagueiros pois não achava espaços para infiltrar. Wellington Paulista acompanhou Girotto, volante de distribuição, dificultando os inícios das jogadas do Timão.

Carille baseia seu 4-1-4-1 em um estilo vertical partindo do meio para as pontas. Pedrinho era quem mais buscava pela direita, com Everaldo bem marcado por Gabriel Dias no lado esquerdo. Boselli pouco participou no ataque.

Osvaldo participou da jogada do único gol tricolor Foto: Camila Lima

Quando tinha a posse, o Leão do Pici procurava ser veloz. Aos 39 minutos, Gabriel Dias teve liberdade para cruzar para Osvaldo, que chutou para o meio da pequena área. O zagueiro Manoel desviou contra a própria meta e abriu o placar. A partir daí, o Tricolor teve tranquilidade para trabalhar a bola. Felipe Alves, mais uma vez, funcionou como uma espécie de líbero, avançando até o meio para ajudar na criação de jogadas. Em uma dessas, quase perdia a bola sob pressão do adversário, mas teve controle para sair com bola no chão.

Na segunda etapa, o Corinthians voltou com mais intensidade e impôs grande pressão na saída de bola tricolor. Aos 22 minutos, Pedrinho cruzou para o argentino Boselli cabecear. A bola ainda bateu na trave mas, no rebote, o atacante marcou e igualou o marcador. Em seguida, 4 minutos depois, Pedrinho puxou contra-ataque pela direita e chutou fraco, mas Felipe Alves não alcançou. O Timão virou o placar e teve tranquilidade para controlar a partida. O Leão do Pici sentiu e não conseguiu criar a partir do meio, abusando das pontas com Edinho, retornando após lesão. Marlon e Felipe Pires tambén entraram, mas pouco fizeram a favor do time de Ceni.

Edinho voltou de lesão e ajudou no setor ofensivo pela direita, mas não teve sucesso em entrar na defesa adversária Foto: Camila Lima

Abatido, o Tricolor de Aço não maracava com o mesmo ímpeto e viu Danilo Avelar acertar um belo chute de fora da área e ampliar o marcador aos 36 minutos. O Corinthians só precisou administrar a posse e esperar pelo fim do confronto, subindo para a 8ª posição na tabela.

Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta seu maior rival, o Ceará, no sábado (3), às 19h também na Arena Castelão. O Corinthians encara o Palmeiras no dia seguinte, no mesmo horário.