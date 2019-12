Ceni confirma sondagens e fala sobre futuro no Fortaleza: "Vamos tomar uma decisão"

Rogério Ceni negou que tenha recebido proposta oficial do Athletico/PR, mas admitiu ter recido sondagens. Participando de um curso de capacitação na CBF Academy, no Rio de Janeiro, o técnico afirmou que tem uma oferta do Fortaleza e vai responder nos próximos dias. A informação é do GloboEsporte.com.

"Não temos propostas em mãos, mas sondagens que a gente escuta. Eu tirei esses dias para dar uma pensada, previa já em contrato com o Fortaleza, quando assinei em janeiro desse ano, nós tínhamos cinco ou seis dias para dar a reposta e acho que é justo. Pelo Fortaleza, pelo clube e pela torcida, é lógico que é sempre um prazer poder trabalhar no Fortaleza, mas em breve vamos tomar uma decisão", afirmou.

Segundo o próprio GloboEsporte.com, o treinador é a prioriodade de contratação do time paranaense. Ceni alegou que a demora na resposta é motivada pela carga horária das aulas, que o impedem de analisar a situação contratual com detalhes.

"Se você ficar 10 horas por dia dentro de uma sala de aula, você vai ver que o tempo para pensar é pouco, mas em breve, até o final dessa semana, devemos ter uma definição", finalizou.

A diretoria do Fortaleza aguarda a resposta de Ceni para encaminhar o planejamento de 2020 e intensificar a chegada de reforços. Para a próxima temporada, o clube planeja investir até R$ 3 milhões em folha salarial.