Turma de Ceni em curso da CBF tem Tite, Renato Gaúcho e nomes do mercado cearense

Os principais técnicos do futebol brasileiro estão reunidos na sede do CBF, no Rio, desde a última segunda-feira (9). O motivo: buscar capacitação técnica e se graduar no curso de licença PRO da entidade. Dentre os alunos há Tite, atual treinador da seleção, e Rogério Ceni, do Fortaleza.

Outros nomes que passaram pelo mercado cearense também estão inscritos, como Enderson Moreira, Marcelo Chamusca, Vágner Mancini e Zé Ricardo. A expectativa é que as atividades dessa turma na CBF Academy sejam encerradas na sexta-feira (13).

"É legal virmos trocar conhecimento, ninguém vem ensinar. A gente troca conhecimento. Essa experiência que temos ao longo da nossa carreira, alguns aprendizados que tivemos com outros treinadores tão importantes, o pouquinho que eu aprendi com cada um deles e que posso passar do que aprendi", destacou Cuca.

Para se credenciar a Licença PRO, o treinador deve ter concluído a Licença A ou receber um atestado de qualidade, como o ofertado a Renato Gaúcho, treinador do Grêmio. A partir de 2021, a Conmebol vai definir como obrigatória a graduação para uma pessoa comandar uma equipe na Libertadores.

Confira imagens das aulas:

Uma das turmas inscritas na CBF Academy, que tem a presença de Tite entre os alunos Foto: divulgação / SVM

Renato Gaúcho, técnico do Grêmio Foto: divulgação / CBF

Enderson Moreira, ao lado do quadro, comandou o Ceará no início do Brasileirão Foto: divulgação / CBF