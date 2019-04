Cearenses ocupam primeiros lugares em meia maratona na Disney

Os cearenses Dicson Falcão e Aline Prudêncio chegaram em primeiro lugar nas provas masculina e feminina da meia maratona Star Wars da Disney. A prova foi disputada na manhã deste domingo (7), em Orlando, nos Estados Unidos.

Aos 35 anos, é a segunda vez que Dicson sobe ao pódio na mesma corrida. Em 2018, o educador físico ficou em segundo lugar, perdendo apenas para o colega, também cearense, Vanilson Neves. Para a prova deste domingo, o treinamento começou há seis meses. "Tracei o ritmo que eu sabia que poderia me levar ao primeiro lugar e, como eu estava conseguindo manter a média de três minutos e 25 segundos por km durante todo o percurso, imaginei que levaria essa", disse ele, ainda eufórico, após a corrida.

Aline, na primeira corrida fora do Brasil, já fez a estreia no topo do pódio feminino com um tempo de uma hora e 28 minutos. "Eu larguei na frente e fiquei do começo ao fim na ponta. Foi uma prova muito gostosa de se fazer. É muito incrível, não só os personagens, que ficam vibrando, como as pessoas comuns na rua batendo palmas, incentivando. Foi um percurso perfeito", destaca.

A atleta começou a treinar em um projeto social do Bairro Sapiranga aos 15 anos em provas de 800m. Agora, aos 27 anos, completa 12 anos neste mês no "Força Falcão de Atletismo" ganhando destaque em corridas 5km a 21km.

Essa competição foi a segunda no calendário 2019 de Aline, mas a primeira grande expectativa do ano para ela. "Eu vinha me preparando justamente para chegar bem e tentar fazer o meu melhor", pontua. No segundo semestre, o foco será o primeiro lugar na meia maratona internacional do Rio de Janeiro, em agosto deste ano.

Os dois cearenses treinam na mesma equipe liderada pelo pai de Dicson, o treinador Osvaldo Falcão. Além deles, outros atletas do Ceará embarcaram em um grupo de 10 pessoas para mostrar a força do Estado na corrida. Entre os destaques, estão Socorro Bezerra, 6º lugar da prova feminina, Djalma Castro em 11º da masculina e Andrea Sales, 12º lugar na categoria acima de 40 anos. Em 2020, o grupo pretende retornar aos EUA e trazer, mais uma vez, o troféu para o Estado.