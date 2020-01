Ceará empata em 3 a 3 em jogo treino no PV

A torcida do Ceará estava com saudade do clube e empolgada com a contratação de 11 reforços para 2020, muitos deles de impacto. A galera alvinegra compareceu em bom número ao PV para ver o "novo" Vovô em campo pela 1ª vez em 2020, em jogo treino contra o Sindicato dos Atletas do Estado do Ceará (Safece) que também serviu como apresentação oficial do elenco para a temporada.

E Vovô acabou empatando em 3 a 3 contra o time da Safece. Os gols do Ceará foram marcados por Mateus Gonçalves (pênalti), Rodrigão e Bergson. Maranhão, Alan Fabrício (falta) e Isac fizeram os gols do Safece.

Nove reforços entraram na partida, principalmente no primeiro tempo, no time considerado titular: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles; Felipe Silva; Mateus Gonçalves, Rogério; Rodrigão.

Na segunda etapa, o Ceará iniciou com: Diogo Silva; Eduardo, Klaus, Brock e Kelvyn (base); William Oliveira e Fernando Sobral; Vinicius, Leandro Carvalho e Rick; Bergson. Dos 11 reforços anunciados pelo Ceará para 2020, apenas Rafael Sobis e Marthã sequer ficaram no banco de reservas.