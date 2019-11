Ceará e Fortaleza protocolam recursos no STJD contra perdas de mandos de campo

Menos de 24 horas após a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em punir Ceará e Fortaleza com a perda de dois mandos de campo, os Departamentos Jurídicos dos clubes agiram rápido e já prepararam recursos ao Tribunal para que a decisão seja suspensa. As ações serão protocoladas ainda no início da tarde desta quarta-feira (27), quando o expediente da corte for iniciado.

Apenas a concessão de um efeito suspensivo poderia garantir a presença do torcedor ou então o julgamento do pleno reformando a decisão inicial em recurso.

Os departamentos jurídicos de ambos pedirão urgência e celeridade à ação para que os times recebam uma resposta o mais rápido possível. Não há prazo para que o parecer seja divulgado, mas a expectativa é de um retorno do STJD antes do final do expediente desta semana, na sexta-feira (29).

Caso não obtenham êxito, Ceará e Fortaleza terão que realizar jogos finais do Campeonato Brasileiro sem a presença de torcedores.

Segundo o Regulamento Geral das Competições da CBF, no artigo 67, há previsão de cumprimento de pena em apenas 3 dias após a notificação da decisão. O jogo Fortaleza x Santos está, portanto, livre da punição, já que ocorre nesta quinta-feira (28). Porém, o confronto contra o Bahia, marcado pelo dia 8 de dezembro e válido pela última rodada do Brasileirão, corre riscos.

Já o Ceará tem os dois jogos ameaçados, contra o Athletico/PR, no sábado (30) e contra o Corinthians, na quarta-feira seguinte (4 de dezembro).

Além disso, os clubes terão que pagar multa de R$ 20 mil. A decisão ocorre por conta dos tumultos ocorridos no último Clássico-Rei, no dia 10 de novembro, na Arena Castelão.