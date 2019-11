Ceará e Fortaleza são punidos e farão duas partidas de portões fechados

Ceará e Fortaleza foram punidos pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e jogarão duas partidas de competições organizadas pela CBF (incluindo Série A e Copa do Brasil) com portões fechados. Além dos mandos, os dois clubes foram apenados com R$ 20 mil de multa. A punição foi referente aos tumultos no último Clássico-Rei, no dia 10 de novembro pela 32ª rodada da Série A. Os clubes ainda não foram notificados e deverão recorrer da decisão.

Vovô e Leão tem exatamente dois mandos de campo até o fim da Série A. O Fortaleza enfrenta o Santos na quinta-feira, 28, às 20 horas no Castelão, e diante do Bahia, na última rodada, no dia 8 de dezembro, às 16 horas. Já o Ceará, tem mando de campo diante do Athletico-PR no dia 30 às 19 horas, e Corinthians, no dia 4 de dezembro, às 19 horas.

Jogo Fortaleza X Santos está livre

Segundo o Regulamento Geral das Competições da CBF, no artigo 67, há previsão de cumprimento de pena em apenas 3 dias após a notificação da decisão. O jogo Fortaleza X Santos está, portanto, livre da punição, já que ocorre nesta quinta-feira (28). Já o Ceará tem os dois jogos ameaçados, contra o Athletico/PR e contra o Corinthians. Apenas a concessão de um efeito suspensivo poderia garantir a presença do torcedor ou então o julgamento do pleno reformando a decisão inicial em recurso.

Em primeiro momento, foi noticiado aqui que o artigo 63 poderia garantir a realização de jogos em até 10 dias após a notificação, no entanto, o artigo não se aplica às punições dadas a Ceará e Fortaleza.

O Fortaleza Esporte Clube se pronunciou atráves do seu primeiro vice-presidente, Marcello Desidério, que falou através de rede social. "Nosso departamento jurídico estará amanhã interpondo Recurso Voluntário com pedido de efeito suspensivo para, além de discutir a decisão que considera equivocada, suspender os efeitos da decisão, para que nao atinja o jogo do Bahia em 08/12".

Já o Ceará Sporting Club disse, através da assessoria de comunicação, que deve se pronunciar em "breve".