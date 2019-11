Castelão sofre pane elétrica e fica sem energia; problema não deve afetar jogo entre Fortaleza x CSA

A Arena Castelão sofreu uma pane elétrica na manhã deste domingo (17) e está sem energia desde as 10h30. O Diário do Nordeste apurou que todos os setores do estádio estão desabastecidos de corrente, incluindo os elevadores. Em comunicado oficial, a administração do equipamento informou que tudo seria resolvido até as 15 horas, mas um teste programado pela organização confirmou a falta de energia.

Vale ressaltar, no entanto, que a partida entre Fortaleza e CSA, válida pela 33ª rodada da Série A do Brasileiro, está agendada para o local, com previsão de início às 19 horas. A expectativa é que os portões para entrada dos torcedores sejam abertos às 16 horas, segundo documento do Plano de Ação do evento.

"Recebemos a informação, mas tudo está sendo resolvido. Não vai afetar nossa logística para o jogo, portões serão abertos no horário marcado e teremos a partida normalmente, sem nenhum problema aos torcedores", explicou Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.

O problema teria ocorrido devido a explosão de uma das caixas de energia do estádio. Como o gerador não conseguiu suportar a carga efetiva, a corrente elétrica precisou ser desativada. Acionada, a Enel Distribuição Ceará confirmou que se trata de "um defeito interno do cliente, não sendo responsabilidade da distribuidora".

Festa da torcida

Dono da 3ª média de público do Brasileirão, o Fortaleza iniciou uma campanha junto dos torcedores para subir ainda mais no ranking. Restando três jogos em casa até o fim da competição, a diretoria tricolor liberou ingressos promocionais a partir de R$ 10 (meia) para o confronto com o CSA.

Foi disponibilizada uma carga de 50 mil bilhetes, com última parcial de 7.328 vendidos e 13.685 check-ins realizados pelos sócios-torcedores. A média de público é de 32.660 espectadores na Arena Castelão.