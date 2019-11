Energia na Arena Castelão é retomada antes do jogo entre Fortaleza x CSA

Após uma pane elétrica neste domingo (17), a energia foi retomada na Arena Castelão. A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) informou que houve uma sobrecarga no período da manhã que afetou a área principal do estádio, mas tudo foi restabelecido, o que garante a partida entre Fortaleza e CSA, marcada para as 19 horas e válida pela 33ª rodada da Série A do Brasileiro.

O único impacto direto no jogo foi um atraso de 30 minutos na abertura dos portões para os torcedores, que ocorreu às 16h30. Os demais espaços do equipamento estão recebendo energia aos poucos.

O problema teria ocorrido devido a explosão de uma das caixas de energia do estádio. Como o gerador não conseguiu suportar a carga efetiva, a corrente elétrica precisou ser desativada. Acionada, a Enel Distribuição Ceará confirmou que se trata de "um defeito interno do cliente, não sendo responsabilidade da distribuidora".

A última parcial de ingressos disponibilizada pelo Leão registrou 7.328 ingressos vendidos e 13.685 check-ins realizados pelos sócios-torcedores. A média de público é de 32.660 espectadores no estádio.