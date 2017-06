Mais notícias de Negócios: Mercado brasileiro de celulares cresce 25,4%

00:00 · 07.06.2017

Primeiro trimestre

Entre janeiro e março, foram comercializados 12,4 milhões de celulares no Brasil, crescimento de 25,4% na comparação com igual período de 2016. O movimento foi de R$ 13,3 bilhões, ou seja, 22,6%, segundo a IDC Brasil.

Varejo

Presidente da CNDL participa de eventos

O presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Pinheiro Supermercado, Honório Pinheiro, participa hoje, em Natal, da 18ª Convenção do Comércio e Serviços, após retornar de São Paulo e Manaus.

Novo Presidente

PIB estaria errado sem revisões, diz IBGE

O novo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Roberto Olinto, voltou a defender as polêmicas revisões feitas em duas pesquisas, dizendo que o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre estaria incorreto sem elas.

No exterior

JBS vende operações por US$ 300 milhões

A JBS divulgou ontem fato relevante informando aos acionistas e ao mercado que vendeu as operações de carne bovina na Argentina, Paraguai e Uruguai. As subsidiárias foram adquiridas por empresas controladas pela brasileira Minerva por US$ 300 milhões.

Diz ministro

Setor elétrico acumula R$ 90 bi em processos

A conta do emaranhado de processos judiciais que envolvem o setor elétrico chega a R$ 90 bilhões. A estimativa foi divulgada pelo ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, em audiência pública no Senado.

Motorista da Uber

Justiça de SP nega vínculo empregatício

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região negou o vínculo empregatício ao motorista James Cesar de Araujo, que havia processado o aplicativo Uber. A decisão é a primeira favorável à empresa no Estado de São Paulo.

Belo monte

Governo admite risco de restringir energia

O ministro de Minas e Energia (MME), Fernando Coelho Filho, admitiu que há riscos de a energia gerada pela hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, não ter condições de ser 100% distribuída para o País a partir do início de 2018.

Saúde da mulher

Hapvida apresenta novo hospital

O Hapvida apresenta, hoje (7), às 9h, as instalações do primeiro hospital particular dedicado à saúde da mulher do Ceará. O Hospital e Maternidade Eugênia Pinheiro deve iniciar atendimento em breve.

Imposto

Quinta parcela do IPTU vence hoje

A quinta parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) vence hoje (7). Quem optar pelo parcelamento devem imprimir o boleto no site da Secretaria Municipal das Finanças (sefin.Fortaleza.Ce.Gov.Br) pois o Documento de Arrecadação não será enviado às residências. O pagamento pode ser feito em bancos, casas lotéricas e Farmácias Pague Menos

Ideias em debate

Fórum na Fiec recebe Cristiana Lobo

Em mais uma edição do Fórum Industrial Ideias em Debate, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) promoverá palestra da comentarista da Globo News, Cristiana Lobo, no dia 12 de junho, às 18h30. O evento acontece no Auditório Waldyr Diogo, na Casa da Indústria.

Empregador doméstico

Prazo para pagar eSocial termina hoje

O prazo para os empregadores domésticos fazerem o pagamento do Documento de Arrecadação do eSocial (DAE) referente a maio termina hoje (7). O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Documentos gerados depois do prazo serão calculados com multa de 0,33% por cada dia de atraso.

IPVA

Pagamento da 5ª parcela em 12/6

Para quem optou pelo parcelamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o prazo para o pagamento da quinta e última parcela é o próximo dia 12 de junho. Neste ano, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) não está realizando o envio dos boletos pelos Correios. Eles estão disponíveis no site da secretaria (sefaz.Ce.Gov.Br).

Direito financeiro

TCE terá congresso internacional

O IV Congresso Internacional de Direito Financeiro acontecerá na quinta (8) e sexta-feira (9), no Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE). O evento terá como palestrante o Francisco Pedro Jucá, juiz do trabalho do Estado de São Paulo e professor dos Programas de Mestrado e Doutorado da Fadisp. As inscrições para o congresso podem ser feitas no site www.ipc.tce.ce.gov.br.