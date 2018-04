Latam é autorizada a voar para França e Peru

01:00 · 30.04.2018

A Latam Airlines, que anunciará em breve novos voos nacionais e internacionais a partir de Fortaleza, foi autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a operar voos semanais para a França e para o Peru. Procurada pela reportagem, entretanto, a companhia informou que essas operações não teriam relação com possíveis novos voos em Fortaleza e que não há previsão de fazer uso das frequências autorizadas.

A permissão foi publicada no último 13 de março no Diário Oficial da União (DOU), por meio das portarias nº 879 e nº 880 da Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos (SAS) da Anac. Na publicação, o órgão autoriza a companhia a operar três frequências semanais de serviços aéreos mistos (passageiros e carga) para a França e sete para o Peru, o que foi confirmado pela Latam.

Caso a companhia venha a operar uma rota para França de Fortaleza, seria um confronto direto ao movimento da concorrente Gol e suas parceiras Air France/KLM, que estreiam a operação a Paris (França) e a Amsterdã (Holanda) na próxima quinta-feira (3). A preocupação de analistas do mercado aéreo é de que isso provocasse uma concorrência predatória - quando uma empresa aposta que o concorrente terá menos fôlego para aguentar as perdas.

"Se saísse esse voo para Paris, estaria claro que a Latam só queria dificultar o caminho da Air France/KLM e Gol. Seria uma tentativa de criar uma superoferta para dificultar a operação pelas empresas e, assim, podendo vir a prejudicar a permanência dos voos. Não seria bom (para Fortaleza)", comenta o engenheiro aeronáutico Igor Pires.

Já uma possível operação para o Peru a partir da Capital cearense com a companhia é vista com outros olhos, já que o Aeroporto de Fortaleza ainda não possui uma ligação direta com o País. Segundo Pires, além de Lima, capital peruana, ser operado pela Fraport, é hub da Latam na América Latina. "Pode ser um ótimo meio de você, ligando dois hubs, conectar com a América do Sul. Seria ótimo", aponta.

Miami

Na próxima quarta-feira (2), será inaugurada a segunda frequência de Fortaleza à Miami (Estados Unidos) pela Latam. A operação foi anunciada pela companhia no fim do ano passado, ocasião em que também foram lançadas duas frequências semanais para Orlando (também nos Estados Unidos) a partir de 5 de julho, que ainda não era ofertado pela companhia.

Como o Diário do Nordeste informou no último dia 16, a Latam solicitou autorização para a operar uma terceira frequência a Miami a partir de 1º de julho. Caso isso venha a ser confirmado, a empresa completaria um dos requisitos exigidos pela lei estadual de incentivo à implantação de hubs no Aeroporto.