Geração de energia eólica avança 12% no Estado

00:00 · 14.06.2017

Com relação à capacidade instalada, o Ceará é o segundo no ranking nacional, com 1.960 MW, atrás do Rio Grande do Norte (3.209 MW) ( Foto: Cid Barbosa )

Fortaleza/São Paulo. A produção de energia eólica em operação comercial no Sistema Interligado Nacional (SIN) ao longo dos primeiros quatro meses deste ano foi 30% superior à geração em igual período do ano passado, considerando as usinas de todo o País. No caso do Ceará, o incremento foi de 12%, com a geração de 465 megawatts (MW) médios no período, segundo dados divulgados ontem pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

O Ceará foi o quarto colocado no País na geração de energia eólica. O Rio Grande do Norte permanece como maior produtor do País, com 1.087,6 MW médios em 2017, aumento de 39% em relação a igual período do ano passado. Em seguida, aparece a Bahia com 678 MW médios (+30%), o Rio Grande do Sul, que produziu 533 MW médios (+9%).

Em termos de capacidade instalada, o Rio Grande do Norte também figura com a maior capacidade instalada, somando 3.209 MW, aumento de 19% em relação ao ano anterior. Mas o Ceará - apenas quarto colocado em geração - aparece em segundo lugar, com 1.960 MW instalados (+21%). O estado da Bahia manteve os 1.750 MW, e o Rio Grande do Sul registra 1.682 MW (+11%).

Em todo o País, as usinas movidas pela força dos ventos produziram 3.286 MW médios entre janeiro e abril deste ano, frente aos 2.532 MW médios gerados em igual período de 2016.

Representatividade

Com essa expansão, a representatividade da fonte eólica em relação a toda energia gerada no período pelas usinas do sistema alcançou 5,1%. Já a fonte hidráulica, incluindo grandes usinas e as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) foi responsável por 79,4% do total, enquanto as usinas térmicas responderam por 15,4% da geração no País.

Ao fim do mês de abril deste ano, havia 414 usinas eólicas em operação comercial no Brasil, que somavam 10.517 MW de capacidade instalada, o que corresponde a uma expansão de 17,6% frente às 352 unidades geradoras existentes em igual mês do ano passado.

Balanço

Em 2016, o Ceará conseguiu se destacar na geração de energia eólica e ficou um pouco mais próximo de retomar a liderança no setor. O Estado teve um acréscimo de 485 megawatts (MW) de capacidade instalada dessa fonte em sua matriz energética no ano passado, decorrentes da instalação de 21 novos parques eólicos, com destaque para complexos das regiões de Itarema e Tianguá, além de outros empreendimentos em Trairi. O número de 2016 é dez vezes maior (910,4%) que a quantidade de capacidade energética adicionada ao Estado em 2015 (48 MW), de acordo com dados do Boletim Anual de Geração Eólica 2016, da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica).

A capacidade instalada total desse tipo de energia no Ceará - somando os antigos e novos parques - passou de 1,30 gigawatts (GW) em dezembro de 2015 para 1,78 (GW) em igual mês de 2016. Esse crescimento, de 36,9%, fez o Ceará subir da quarta para a terceira posição dentre os estados brasileiros com maior capacidade de geração de energia por meio dos ventos. O Estado, que é pioneiro nesse tipo de fonte energética e já liderou o ranking, está atrás apenas da Bahia (1,89 GW) e Rio Grande do Norte (3,41 GW).

Ranking

- Maiores produtores:

1º Rio Grande do Norte: 1.087,6 MW médios

2º Bahia: 678 MW médios

3º Rio Grande do Sul: 533 MW médios

4º Ceará: 465 MW médios

5º Piauí: 262 MW médios

- Capacidade instalada:

1º Rio Grande do Norte: 3.209 MW

2º Ceará: 1.960 MW

3º Bahia: 1.750

4º Rio Grande do Sul: 1.682

5º Piauí: 1.069 MW