Dunas de Paracuru terá obras iniciadas em 2018

00:00 · 07.06.2017 por Levi de Freitas - Repórter

Conforme a Setur, o empreendimento terá um impacto significativo para o Estado, com o desenvolvimento de um novo destino turístico no Ceará ( Foto: Helene Santos )

O complexo turístico-hoteleiro Dunas de Paracuru, de investimento estimado em aproximadamente R$ 600 milhões, terá suas obras iniciadas no segundo semestre de 2018, naquele município do Litoral Oeste. A projeção é que o equipamento esteja em pleno funcionamento em até cinco anos, conforme acordo assinado entre a investidora, a espanhola Inversiones Empreendimentos (braço turístico, hoteleiro e imobiliário no Brasil do Grupo Inveravante) e o governo do Estado do Ceará, no último mês de maio. No projeto constam, a princípio, a construção de dois hotéis e um parque temático.

Conforme o diretor de projetos da Inversiones, Levi Freitas Fernandes Távora, a ideia é executar as obras dos hotéis antes dos prazos estipulados pelo acordo. "O compromisso com o Estado é de iniciar as obras em 24 meses e as atividades em cinco anos, mas em nosso planejamento, pretendemos fazer tudo antes", afirmou.

Parque temático

O projeto Dunas de Paracuru será construído em uma área de aproximadamente 700 hectares. Serão 5.100 quartos disponíveis a princípio, conforme capacidade estimada. Estão previstos, ainda, resorts turísticos de diferentes tipologias como apart-hotéis e pousadas, além dos dois hotéis. O perímetro do complexo Dunas de Paracuru deverá contar com uma oferta residencial turística com capacidade estimada para até 9 mil unidades, afora áreas comerciais e outros equipamentos de lazer.

O parque temático vem para substituir, no projeto, a ideia inicial de um campo de golfe. O equipamento ainda está sob estudos e não possui prazo para início de obras ou funcionamento, conforme o executivo.

"O projeto inicial do complexo turístico Dunas de Paracuru tinha uma concepção muito mais europeia. Estava fundamentado no desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), a refinaria. Mas mudou um pouco o plano de negócios, em virtude da atual configuração do Porto do Pecém, que também mudou. Hoje, o projeto tem características muito mais turísticas, com hotel, área comercial, e passamos a considerar um parque temático para a região, no lugar do campo de golfe", definiu Távora.

Em nota oficial enviada à reportagem, a empresa Inveravante informou que, no que diz respeito ao parque temático, está "trabalhando na definição do melhor formato para o complexo com marcas reconhecidas internacionalmente".

O Grupo Inveravante já opera no Brasil há mais de 7 anos com investimentos realizados em Projetos de Energia Renovável. Em Paracuru mesmo, o grupo já é proprietário de uma usina eólica, com investimento de R$ 180 milhões. No Estado do Mato Grosso, os empresários possuem ainda uma central hidrelétrica, de R$ 140 milhões investidos, conforme Távora.

O Grupo Inveravante atua nas áreas de Energia, Entretenimento, Imobiliária, Alimentícia e Privat Equity. No mundo, são conhecidos ainda pela atuação em grandes parques temáticos.

Em Madrid, na Espanha, a Inveravante é dona do Parque temático Warner Bros. Além disso, a empresa possui experiência de atuação em projetos como o Ferrari World (Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos) e trabalhando para os principais grupos mundiais como a Merlin Entertainments Group (Legoland), Parques Reunidos Group (presente em 14 países), Warner Bros, dentre outros.

Acordo

No Ceará, a parceria firmada no dia 10 de maio foi intermediada pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur). Conforme a empresa, o acordo firmado consiste inicialmente na requalificação das vias que darão acesso ao Complexo. O titular da Pasta, Arialdo Pinho, relatou que obras estruturais deverão ser feitas naquela área para atender às necessidades do empreendimento, visando a geração de emprego e renda para a região.

"O impacto será muito grande para o Ceará. Será a formação de um novo destino para o Estado, como foi o Beach Park no passado. Nesse acordo, caberá ao Estado investir em obras públicas que ainda serão executadas", disse Pinho.

O empreendimento ainda não possui uma estimativa de quantos empregos deverá gerar. E, provisoriamente, apenas o complexo tem nome. Pela experiência com energia limpa, a empresa diz ter tido também preocupação com as questões ambientais ao cogitar a instalação do complexo na área praiana.

"Todo o desenvolvimento do projeto obedeceu rigorosamente ao processo de todos os órgãos ambientais. Tem licença de instalação emitida, já tem anuência do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). É um processo bem complexo, feito de forma muito robusta e a gente entende que está numa área sensível e atendemos a todas as solicitações que foram realizadas pelos órgãos ambientais e atendemos a todas as solicitações e vamos continuar mantendo. A valorização do ambiente é fundamental para o sucesso do negócio", disse Távora.

Espera

Em outubro de 2010, ainda na gestão estadual de Cid Gomes, o complexo Dunas de Paracuru teve seu protocolo de intenções assinado pela empresa investidora e o então governador.

Àquela época, o então secretário do Turismo, Bismarck Maia, havia revelado que as conversas entre a Inversiones e o Palácio Iracema já duravam pelo menos dois anos. A ideia, naquele momento, era utilizar o equipamento para atrair atenções, visando a ainda distante Copa do Mundo de futebol de 2014.