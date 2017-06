BNB conversa com Fraport e Cagece para ofertar crédito

00:00 · 08.06.2017 por Levi de Freitas - Repórter

A usina de dessalinização de água poderá ser instalada na Região Metropolitana de Fortaleza. O banco tem ainda buscado aproximação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) ( Foto: Marco Studart )

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB), que já afirmou estar disposto a financiar grandes projetos estruturantes na região, tem buscado uma aproximação de duas obras significativas no Estado do Ceará. A instituição iniciou conversas com a alemã Fraport, que arrematou em leilão a concessão do Aeroporto Internacional Pinto Martins, e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), que estuda a instalação de uma usina dessalinizadora de água do mar.

De acordo com o superintendente estadual do BNB no Ceará, Jorge Antonio Bagdêve de Oliveira, o banco visitou o escritório da Fraport, em São Paulo, para dar início às conversas envolvendo o financiamento das obras pensadas pela estrangeira para o terminal aeroviário.

"Já fizemos visita à Fraport, em São Paulo. Nos reunimos com eles, temos recurso para poder financiar as necessidades de crédito deles, no montante que eles entenderem necessário. Já conversamos sobre isso", disse.

Em abril, o Banco do Nordeste lançou a linha de crédito FNE Infraestrutura, com um montante de R$ 11,4 bilhões exclusivos para grandes projetos estruturantes propostos por investidores privados. Na ocasião do lançamento do pacote, o presidente do BNB, Marcos Holanda, afirmou que o financiamento das obras do Aeroporto de Fortaleza é desejo da financeira.

"Eu coloquei para a equipe do Banco: eu não abro mão do Banco do Nordeste não estar participando do financiamento dos projetos dos aeroportos. Eu não vejo sentido que a gente não participe do financiamento dessas obras, que considero muito importantes", disse Holanda, à época, no I Fórum de Infraestrutura.

Além da Fraport, o superintendente regional do BNB no Ceará disse também que a instituição buscou contato com a Cagece para financiar as obras da usina de dessalinização estudada pela Companhia para o Estado.

"Estamos de olho em tudo que está acontecendo no Estado. Se existe um potencial de financiamento, nós estamos nos aproximando, oferecendo as linhas de crédito do banco. Conversamos com a Cagece, por conta da usina dessalinizadora, um investimento que ela está fazendo agora. Nos colocamos à disposição para discutir, no momento em que entender adequado, a forma de podermos financiar a atividade, esse equipamento ou toda a infraestrutura necessária para montá-lo", adiantou.

Bagdêve informou que o BNB projetou dos recursos de R$ 11,4 bilhões do FNE Infraestrutura, para o Ceará, entre R$ 2 bilhões e R$ 2,1 bilhões para este ano. Os valores, contudo, não estão ainda limitados. "Esse recurso (R$ 11,4 bilhões) não tem carimbo. Pode ser investido num estado, por exemplo, que tenha maior dinâmica de empreendimentos. Estamos bastante de olho na infraestrutura", revelou.

Incentivo

Outro segmento considerado relevante para o Banco do Nordeste no Estado do Ceará é o de geração de energia.

O banco tem ainda buscado aproximação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) e da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará), na tentativa de incentivar a instalação de mais empresas no Estado, em específico, nos equipamentos localizados no Pecém.

"No que diz respeito à energia, o banco hoje pode financiar qualquer tipo de geração. Podemos financiar geração de energia alternativa, como solar, eólica, pequena central hidrelétrica (PCH), termelétricas. Podemos financiar toda a parte de infraestrutura como concessões, rodoviárias, pontes. Temos um olhar especial para a ZPE, no Porto do Pecém, CSP. Estamos nos aproximando há bastante tempo no processo de instalação de empresas, atração de investimento para dentro do nosso Estado. Estamos atentos e nos oferecendo como alternativa financeira", especificou ele.