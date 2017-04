260 mil podem negociar dívidas com a Cagece

00:00 · 07.04.2017 por Murilo Viana - Repórter

Clientes pessoa física ou jurídica da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), sem pendências judiciais e com débitos vencidos até 30 de setembro do ano passado poderão negociar suas dívidas pelos próximos seis meses, com descontos e parcelamento em até 36 vezes.

Durante o período, a Cagece espera que 30 mil consumidores regularizem a situação na campanha "Sua entrada, seu desconto". O número representa 11,5% do total de clientes aptos a participarem da iniciativa de negociações (260 mil).

"O País vem passando por essa crise, e a gente acredita que muitos clientes chegaram a essa situação de inadimplência por conta disso. Essa é uma forma de regularizarem a situação. Muitos deles estão com restrição de crédito no SPC/Serasa e muitos estão com as ligações de água da Cagece cortadas", destaca o superintendente comercial da companhia, Agostinho Moreira.

Desconto e parcelamento

A iniciativa teve início ontem (6) e segue até o dia 30 de setembro deste ano. Para participar, o cliente tem de pagar como entrada pelo menos 10% do total da dívida a ser negociada.

Sobre o valor de entrada, a Cagece vai conceder R$ 1 de desconto a cada R$ 1 pago pelo cliente. Por exemplo: quem tiver uma dívida de R$ 100 e pagar metade disso à vista terá um abatimento sobre todo o valor restante (R$ 50).

Caso o débito não seja totalmente quitado na entrada, o cliente poderá parcelá-lo em até 10 vezes sem juros ou de 11 até 36 vezes, nesse caso com juros de 1,8% ao mês. Dessa forma, a Cagece pretende arrecadar cerca de R$ 15,8 milhões, o que representa 10% total da dívida, de R$ 158 milhões.

Maior adesão

O superintendente comercial da Cagece destaca que a companhia realizou em 2014 uma campanha semelhante, em que 10% do total de clientes aptos a participarem conseguiram se regularizar. Na edição deste ano, a proporção deve subir para cerca de 11,5%. "Agora, esperamos uma adesão maior por conta desse recurso do FGTS liberado (das contas inativas)", explica.

O período de negociações da Cagece irá durar um semestre justamente porque o último grupo de beneficiados das contas inativas só poderá retirar o dinheiro no mês de julho.

Para negociar sua dívida com a Cagece, o cliente deve se dirigir até uma loja ou unidade de atendimento da companhia portando RG e CPF, no caso de pessoa física. Para pessoa jurídica são exigidos vários documentos específicos, que constam no regulamento da campanha, que pode ser conferido no site da companhia. No endereço eletrônico também consta a lista das lojas de atendimento.

Mais informações:

O consumidor pode tirar dúvidas sobre a campanha "Sua entrada, seu desconto" no telefone 0800.2750195 ou por meio do chat online no portal da Cagece, no endereço www.cagece.com.br