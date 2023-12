WhatsApp lança recurso que permite mensagens de áudio de reprodução única

O WhatsApp lançou, nesta quinta-feira (7), um recurso que permite enviar mensagens de voz de reprodução única. Semelhante ao que já ocorre com fotos e vídeos, o usuário só poderá escutar o áudio uma única vez.

A modalidade ficará disponível para todos os usuários gradualmente. Conforme a Meta, dona do WhatsApp, essa é apenas outro exemplo da política de inovação de privacidade da empresa.

Para utilizar a mensagem de voz única, o usuário deve atualizar o aplicativo na versão mais recente. O arquivo não será salvo nem no aplicativo que envia o áudio ou no que recebe. A opção de visualização única já funciona para fotos e vídeos desde 2021.

Legenda: Aplicativo conterá visualização única para áudios Foto: Divulgação

Como acontece com todas as mensagens pessoais no WhatsApp, as mensagens de voz são protegidas com criptografia de ponta a ponta por padrão da Meta.

Como enviar áudio de reprodução única

Selecione o ícone do microfone;

grave o áudio;

selecione o ícone de visualização única (1) que está ao lado do desenho das ondas sonoras.