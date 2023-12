Google lança Gemini, IA considerada a mais avançada do mundo; saiba tudo sobre

O Gemini, novo modelo de inteligência artificial (IA) multimodal, foi lançado pelo Google, nesta quarta-feira (6). A plataforma tem como destaque principal a capacidade de atuar com texto, códigos, imagens e vídeos ao mesmo tempo.

As informações são do portal TechTudo. Concorrente do ChatGPT, a novidade está disponível apenas em inglês, por enquanto. Contudo, ela já poderá ser testada no Bard.

O software do Google pode superar a capacidade humana em teste de habilidades gerais e específicas.

A primeira versão lançada conta com três modalidades: Gemini Ultra, Gemini Pro e Gemini Nano.

O que é o Gemini?

Gemini é uma plataforma que poderá ser utilizada trabalhar com diversos conteúdos. Assim, o usuário pode fazer perguntas à IA e receber a resposta em texto, vídeo e imagem.

A plataforma também trabalha com diferentes idiomas ao mesmo tempo. A versão mais completa só estará disponível em 2024.

O Gemini Pro já está disponível no Bard e é direcionado para quem precisa realizar diversas atividades ao mesmo tempo.

Embora todas as inteligências artificiais estejam sujeitas a repassarem informações erradas, o Google visa minimizar esse dano.

"Aplicamos as melhores técnicas de testes adversários do Google Research para identificar problemas críticos de segurança antes da implantação do Gemini. Para identificar pontos cegos na avaliação interna, estamos trabalhando com um grupo diversificado de especialistas e parceiros externos para testar a resistência dos nossos modelos numa série de questões", informou a companhia em comunicado.