Waze fora do ar? Usuários de vários países relatam problemas com a plataforma

Usuários brasileiros do aplicativo de navegação Waze relataram instabilidade no serviço, nesta quarta-feira (6). Conforme a Folha de São Paulo, as reclamações também foram realizadas por motoristas dos Estados Unidos e França nos sistemas Android e iOS.

A plataforma ainda não se manifestou oficialmente sobre o que ocasionou a queda do serviço.

No site Downdetector — serviço de monitoramento de sites e aplicativos — os problemas começaram a ser relatados por volta das 8h. Ao todo, ao menos 250 registros de reclamações foram feitas por brasileiros.

Queda de servidor

A principal queixa dos usuários do app é sobre o funcionamento do aplicativo móvel, responsável por 59% das notificações registradas. As demais reclamações são sobre a conexão com o servidor.

Usuários do X, antigo Twitter, recorreram à rede social para confirmar o problema no serviço.