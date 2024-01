Microsoft demite 1,9 mil funcionários de estúdios de jogos como 'Candy Crush' e 'Call of Duty'

A Microsoft demitiu 1,9 mil funcionários da área de jogos, impactando, inclusive, estúdios responsáveis por games como "Candy Crush" e "Call of Duty". Segundo o site Tecmundo, o CEO da Microsoft Gaming, Phil Spencer, divulgou em um memorando interno que os cortes foram para "manter uma estrutura de custos sustentável".

As demissões representam cerca de 8% do total de funcionários de games da gigante tecnológica, que possui em torno de 22 mil funcionários. Os fatos foram divulgados pelo portal The Verge.

O maior impacto das demissões ocorreu nos estúdios Activision, responsável por "Call of Duty", Blizzard, que tem "World of Warcraft", "Overwatch", "Diablo" e "Hearthstone" em seu catálogo, e King, de "Candy Crush". Foram afetados também o Xbox Game Studios e a ZeniMax Media.

Por meio de publicação no X, antigo Twitter, o presidente da Blizzard, Mike Ybarra, se manifestou. Ele e um dos fundadores do estúdio, Allen Adham, também saíram da Microsoft.

"É um dia extremamente difícil para mim e minha energia e apoio estarão focados em todos os indivíduos incríveis afetados", publicou.

Investimento em games seguirá

O memorando interno publicado por Spence ainda garante que apesar das baixas, os investimentos no segmento de jogos continuarão.

“Olhando para o futuro, continuaremos a investir em áreas que irão expandir o nosso negócio e apoiar a nossa estratégia de levar mais jogos a mais jogadores em todo o mundo. Embora este seja um momento difícil para a nossa equipe, estou mais confiante do que nunca na sua capacidade de criar e nutrir os jogos, as histórias e os mundos que unem os jogadores", diz texto.